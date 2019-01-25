Чанов по приглашению Габулова проведёт мастер-классы для осетинских футболистов

Сегодня, 25 января, во Владикавказе состоялась открытая тренировка футбольного клуба «Спартак-Владикавказ». Вратарской бригадой руководил заслуженный тренер России, бывший тренер вратарей ЦСКА и тульского «Арсенала» Вячеслав Чанов.

«Мы благодарны Вячеславу Викторовичу, который откликнулся и приехал, чтобы провести несколько тренировок для игроков нашего клуба и воспитанников футбольных школ Осетии. Этот трёхдневный семинар — наш первый опыт. В Осетии всегда была сильная футбольная школа, и сейчас наша цель — повышать уровень мастерства игроков и тренерского состава», — рассказал министр спорта Северной Осетии Владимир Габулов.

Габулов уже провёл переговоры с академией тренерского мастерства, в которой недавно получил лицензию категории А, чтобы весной организовать выездную сессию тренеров во Владикавказе.

«Андрей Владимирович Лексаков составит список тренеров, которые приедут в Осетию и проведут мастер-классы для всех желающих. Такие семинары мы будем проводить в том числе с известными футболистами и другими спортсменами», — сказал Габулов.