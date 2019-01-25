Федун: матч с «Зенитом» — абсолютно тренировочная игра

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от матча 2-го тура «Фонбет Кубка Матч Премьер» с «Зенитом», который состоится сегодня, 25 января. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Сегодняшний матч с «Зенитом» — абсолютно тренировочная игра. Естественно, что когда собираются такие команды, то, как говорят, искры будут лететь из-под бутс, ведь все ребята амбициозные спортсмены. Но есть определённый релакс, всё-таки результат не так давит, нет премиальных и штрафов.



Какую установку дал нашим бразильцам? Я просто подошёл поздравить Педро Рошу с рождением ребёнка. Говорил на русском языке, они всё понимают», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 25 января, в Дохе (Катар) на стадионе «Аспир-Центр» и начнётся в 18:30 мск.