Федун: нам нужны хотя бы 4–5 млн человек, которые занимаются футболом

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о своём отношении к любительскому футболу.

«Как любой другой вид спорта, любительский футбол – это шикарно. Он должен развиваться. Узкая база – одна из проблем нашего футбола. Нужно хотя бы 4–5 млн человек, которые занимаются футболом. У нас будет новое руководство РФС, считаю одной из главных задач, которая будет стоять перед ним, – развитие любительского футбола.



Я сам не играю ни в футбол, ни в хоккей. Мне 62 года, ребята. Я играю в теннис. Когда играл последний раз в футбол, мне чуть стопу не оторвали. В хоккей последний раз играл – шайбу лицом ловил. Так что только теннис, там я могу играть с профессионалами своего возраста.



Знаю, что Кафельников вошёл в Зал славы мирового тенниса. Он наш болельщик и очень уважаемый критик», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.