Федун: задача «Спартака» — ещё раз стать чемпионом к 2022 году

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, почему в это трансферное окно из клуба ушли ряд игроков.

«Это надо спрашивать главного тренера, это его решение. Но нужно было делать омолаживание команды, всё-таки у нас есть задача к 2022 году стать чемпионами ещё раз. Как минимум. Будет столетие «Спартака».

Это правда, что Роман Ерёменко — один из моих любимых игроков. Но у меня может быть масса любимых футболистов. А навязывать свои мнения главному тренеру я не могу. Иначе он мне скажет: «Что ты тогда спрашиваешь за результат с меня?» — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московская команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.