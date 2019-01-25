Букмекеры вернут проигрыши по ставкам на топ-матч Кубка Англии по футболу

Сегодня в очередном матче Кубка Англии «Арсенал» на «Эмирейтс» примет «Манчестер Юнайтед». Игра начнётся в 22:55 мск.



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С приходом на пост главного тренера Сульшера «красные дьяволы» только побеждали, у «МЮ» 7-матчевая серия из побед. При этом «канониры» не могут обыграть манкунианцев уже три поединка подряд. Предстоящий матч станет 15-м в истории противостояния команд в рамках Кубка Англии.



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