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Букмекеры вернут проигрыши по ставкам на топ-матч Кубка Англии по футболу

Букмекеры вернут проигрыши по ставкам на топ-матч Кубка Англии по футболу
Футбол / Англия

Сегодня в очередном матче Кубка Англии «Арсенал» на «Эмирейтс» примет «Манчестер Юнайтед». Игра начнётся в 22:55 мск.

Букмекеры предложили повышенные коэффициенты на этот матч. В bwin на улучшенных для игроков условиях доступен суперкоэффициент на игру — можно поставить на то, что Маркус Рашфорд забьёт гол и «Манчестер Юнайтед» при этом победит. Сделать ставку можно по повышенному коэффициенту 6.00.

Кроме того, у букмекера действует страховка от проигрыша по первой ставке для всех новых игроков. Такое предложение актуально в рамках специальной акции. Компания вернёт проигрыш по первой ставке, если ставка проиграет.

С приходом на пост главного тренера Сульшера «красные дьяволы» только побеждали, у «МЮ» 7-матчевая серия из побед. При этом «канониры» не могут обыграть манкунианцев уже три поединка подряд. Предстоящий матч станет 15-м в истории противостояния команд в рамках Кубка Англии.

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