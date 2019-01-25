«Ростов» — «Локомотив»: онлайн-трансляция начнётся 25 января в 21:30

Сегодня, 25 января, в Дохе (Катар) на стадионе «Аспир-Центр» состоится матч товарищеского турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер» между «Ростовом» и московским «Локомотивом». Свисток к началу игры прозвучит в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» и «Локомотив» встретились один раз. Матч прошёл в Москве на стадионе «РЖД Арена» 19 октября 2018 года и завершился победой «железнодорожников» со счётом 2:1. В составе хозяев отличились хавбек Антон Миранчук и защитник Соломон Кверквелия. Автором единственного гола «Ростова» стал игрок линии обороны Сверрир Ингасон.

Товарищеский турнир в Катаре продлится до 29 января. Помимо «Ростова» и «Локомотива» в нём принимают участие московский «Спартак» и «Зенит». С полным расписанием матчей можно ознакомиться на «Чемпионате».