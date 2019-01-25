Буффон опубликовал фото в футболке Салы

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию в футболке новичка «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, который пропал без вести.

«Помолимся за Салу», — написал Буффон.

Фото доступно на странице Джанлуиджи Буффона в «Инстаграме».

Напомним, в это трансферное окно Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта». Вечером 21 января нападающий попрощался с бывшими партнёрами по французской команде и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.

Полиция решила прекратить поисковую операцию вчера, 24 января.

Ранее капитан «Нанта» Валентин Ронжье заявил, что команда не будет устраивать минуту молчания в память об Эмилиано, поскольку считает, что он может быть живым.