Адвокат: Кокорина стала постоянно беспокоить ноющая боль в колене

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказала о проблемах с коленом, с которыми футболист столкнулся в СИЗО.

«Сегодня была у Александра. Настроение, в общем и целом хорошее. Но стала постоянно беспокоить ноющая боль в колене, которое было прооперировано в марте 2018 года. То есть появились признаки отсутствия восстановительной программы.

После нашего разговора пришёл врач СИЗО-2 и повёл Александра делать рентген колена. Даже интересно, что может показать рентген, если у пациента нет перелома.

Мне представляется, что идёт «медицинская» подготовка обеспечения продления срока содержания под стражей, в результате которой суду предъявят справку, что проведённым рентгеном ничего не выявлено. Так создается видимость проведения проверки доводов защиты об ухудшении состояния здоровья Кокорина», — написала Стукалова на своей странице в «Инстаграме».

Адвокат также сообщила, что в СИЗО у Кокорина нет возможности в полном объёме заниматься восстановительным процессом. По её словам, программа реабилитации предполагает ежедневные занятия длительностью не менее пяти часов.