Старридж — об окончании контракта: нужно жить в настоящем

Нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж рассказал, что он думает о своём контракте с клубом. Соглашение форварда истекает через полгода.

«Я сосредоточен на том, что есть сейчас. Нужно жить в настоящем, а не в будущем.

Я нахожусь в «Ливерпуле» уже долгое время и счастлив в клубе. Хочу попытаться помочь команде добиться успеха, выиграть с клубом трофей было бы потрясающе.



Мы доходили до финалов, почти стали чемпионами Англии, но, по сути, ничего не выиграли», — приводит слова Старриджа Daily Mail.

29-летний Старридж перешёл в «Ливерпуль» летом 2013 года из «Челси». Сумма трансфера составила € 15 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился двумя голами.