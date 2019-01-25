Гол Глушакова помог «Спартаку» разгромить «Зенит» в Кубке Матч Премьер

В матче товарищеского турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер» встретились «Зенит» из Санкт-Петербурга и московский «Спартак». Игра прошла в Дохе (Катар) на стадионе «Аспир-Центр» и завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

Автором первого гола стал нападающий Георгий Мелкадзе, отличившийся на 28-й минуте. Почти сразу преимущество «Спартака» удвоил полузащитник Денис Глушаков. В середине второго тайма форвард Луис Адриано довёл счёт до разгромного.

«Спартак», набрав 6 очков, возглавляет таблицу товарищеского турнира в Катаре, «Зенит» (0) занимает последнее, четвёртое место.

В следующем матче команда из Санкт-Петербурга 28 января сыграет с «Ростовом», а красно-белые через день встретятся с московским «Локомотивом».