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Гол Глушакова помог «Спартаку» разгромить «Зенит» в Кубке Матч Премьер

Гол Глушакова помог «Спартаку» разгромить «Зенит» в Кубке Матч Премьер
Футбол / Прочие турниры

В матче товарищеского турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер» встретились «Зенит» из Санкт-Петербурга и московский «Спартак». Игра прошла в Дохе (Катар) на стадионе «Аспир-Центр» и завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

Автором первого гола стал нападающий Георгий Мелкадзе, отличившийся на 28-й минуте. Почти сразу преимущество «Спартака» удвоил полузащитник Денис Глушаков. В середине второго тайма форвард Луис Адриано довёл счёт до разгромного.

«Спартак», набрав 6 очков, возглавляет таблицу товарищеского турнира в Катаре, «Зенит» (0) занимает последнее, четвёртое место.

В следующем матче команда из Санкт-Петербурга 28 января сыграет с «Ростовом», а красно-белые через день встретятся с московским «Локомотивом».

Фонбет Кубок Матч Премьер. 2-й тур
25 января 2019, пятница. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
0:3
Спартак М
Москва
0:1 – Мелкадзе – 28, 0:2 – Глушаков – 29, 0:3 – Адриано – 73
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