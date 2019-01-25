Ханни: всегда приятно выигрывать, тем более у такой сильной команды, как «Зенит»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер» с «Зенитом» (3:0).

«Всегда приятно побеждать, тем более с таким счётом! И тем более у такой сильной команды, как «Зенит». 3:0 — очень хороший счёт. Физическое состояние? Понятно, что у нас много тренировок, но постепенно мы набираем кондиции», — передаёт слова Ханни корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоялся в Дохе (Катар) на стадионе «Аспир-Центр». Победу красно-белым принесли голы Георгия Мелкадзе, Дениса Глушакова и Луиса Адриано.

После двух туров «Спартак», набрав шесть очков, лидирует в турнирной таблице Кубка Матч Премьер. «Зенит» (0) занимает четвёртое, последнее место.