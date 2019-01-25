Федун — о победе «Спартака» над «Зенитом»: хорошая тренировка!

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу со счётом 3:0 в матче товарищеского турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер» с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

«Хорошая тренировка! Но победа над «Зенитом» всегда приятна. Хотя давайте будем честными: «Зенит» начал тренироваться на одну неделю позже нас, это сказывается. Виден ли футбол Кононова? Чемпионат покажет!» — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

«Спартак», набрав 6 очков, возглавляет таблицу товарищеского турнира в Катаре, «Зенит» (0) занимает последнее, четвёртое место.

В следующем матче команда из Санкт-Петербурга 28 января сыграет с «Ростовом», а красно-белые через день встретятся с московским «Локомотивом».