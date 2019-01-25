Семак: как только Паредес решит свои вопросы, сразу состоится объявление

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с аргентинским полузащитником Леандро Паредесом, который может перейти в «ПСЖ».

«По Паредесу обращайтесь в клуб. Как только он решит свои вопросы, так сразу и объявят. Мы прекрасно знаем, что он качественный игрок, один из самых сильных в нашей команде. Сейчас он находится в распоряжении нашего клуба, но к матчу со «Спартаком» не готовился», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» договорился о переходе Паредеса за € 47 млн. Контракт хавбека с французским клубом будет рассчитан до конца сезона-2022/23.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Паредес забил три гола и отдал две результативные передачи в 15 матчах.