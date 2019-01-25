Дзола: у Игуаина всегда была хорошая статистика, где бы он ни играл

Помощник главного тренера «Челси» Джанфранко Дзола прокомментировал переход в клуб аргентинского нападающего Гонсало Игуаина.

«Мы знаем, что Игуаин пришёл из чемпионата, где, возможно, скорости ниже, чем в АПЛ, но речь идёт об игроке, который забивал голы не только в Италии, но и везде, где выступал, включая Лигу чемпионов, речь идёт о топ-игроке.



Я уверен, что он сможет что-то привнести в команду, но уверен также, что команда сможет дать что-то и ему. Может произойти много положительных моментов. 15–20 лет назад я бы сказал, что это непростой возраст, но сейчас, учитывая уровень профессионализма и возможностей, игроки могут хорошо выступать в 31 год. Возраст зависит от человека и от того, как он следит за собой.



Я уверен, что от него многого ждут, но Гонсало привык к этому. Он играл за большие клубы – «Реал», «Ювентус», «Наполи», поэтому я уверен, что он оправдает эти ожидания. У него всегда была хорошая статистика, где бы он ни играл, и, как я уже сказал, это не команда, которая находится в отчаянии, это команда, в которую необходимо привнести новые игровые свойства, дополнив то, что у неё уже есть. Мы собираемся помочь ему в достижении его целей, но он так же поможет команде в достижении её целей», — приводит слова Дзолы официальный сайт клуба.