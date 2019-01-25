«Монако» вступил в борьбу с «Валенсией» за Чичарито

«Монако» проявляет интерес к мексиканскому нападающему «Вест Хэм Юнайтед» Хавьеру «Чичарито» Эрнандесу. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, монегаски готовы заплатить за футболиста требуемые € 12 млн. Форвардом активно интересуется также «Валенсия», но «летучие мыши» предлагают за него только € 8 млн. При этом валенсийцы уверены, что Эрнандес хочет вернуться в чемпионат Испании, где он ранее выступал за «Реал».

30-летний Эрнандес перешёл в «Вест Хэм Юнайтед» из «Байера» летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах английского национального чемпионата (в семи — в основном составе), стал автором четырёх забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу.