«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: стали известны стартовые составы

Лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» определились с составами на матч 1/16 финала Кубка Англии.
«Арсенал»: Чех, Мэйтленд-Найлс, Сократис, Косельни, Колашинац, Торрейра, Джака, Айуоби, Рэмси, Обамеянг, Ляказетт.
Запасные: Лено, Мустафи, Монреаль, Лихтштайнер, Эль-Ненни, Гюэндузи, Озил.
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Янг, Линделёф, Бейи, Шоу, Эррера, Матич, Погба, Лингард, Лукаку, Санчес.
Запасные: Грант, Далот, Джонс, Фред, Мата, Марсьяль, Рашфорд.
Матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 25 января, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Начало встречи запланировано на 22:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Напомним, в 1/32 финала «красные дьяволы» на своём поле обыграли «Рединг» со счётом 2:0, а «канониры» в гостях разгромили «Блэкпул» (3:0).