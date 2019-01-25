Паредес прошёл медицинское обследование для перехода в «ПСЖ»

Аргентинский полузащитник «Зенита» Леандро Паредес в ближайшее время перейдёт в «ПСЖ». Футболист уже прошёл медицинское обследование. Об этом сообщает журналист RMC Sport Сабер Десфарж в своём «твиттере».

Таким образом, для завершения трансфера футболисту осталось подписать контракт с парижским клубом, который рассчитан на четыре с половиной года. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заплатит за Паредеса € 47 млн.

24-летний Паредес перешёл в «Зенит» летом 2017 года из «Ромы». Сумма трансфера составила € 23 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором трёх забитых мячей и отдал две результативные передачи. На его счету также один гол и одна результативная передача в семи матчах Лиги Европы.