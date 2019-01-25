Ковач: «Бавария» не может никого недооценивать

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от домашнего матча 19-го тура немецкой Бундеслиги со «Штутгартом».

«Мы хотим одержать победу, хотим продолжить погоню. «Бавария» должна оказывать давление на дортмундскую «Боруссию». Не можем никого недооценивать. Если покажем такую же игру, как в первом тайме матча с «Хоффенхаймом», то я уверен, что мы уйдём с поля победителями», — приводит слова Ковача пресс-служба мюнхенского клуба.

Матч «Бавария» — «Штутгарт» состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» 27 января. Начало встречи запланировано на 17:30 мск.

Мюнхенский клуб, набрав 39 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Штутгарт» (14) — 16-е.