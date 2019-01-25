Р. Ерёменко дебютировал за «Ростов»

Финский полузащитник Роман Ерёменко дебютировал за «Ростов». Это произошло в матче 2-го тура турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер» с «Локомотивом» (счёт 1:1, идёт второй тайм).

Хавбек вышел на поле на замену на 61-й минуте.

Напомним, 31-летний Ерёменко перешёл в «Ростов» в январе в статусе свободного агента после того, как с ним расторг контракт московский «Спартак».

Ерёменко выступает в России с 2011 года, перейдя в «Рубин» из киевского «Динамо». Спустя три года он перебрался в ЦСКА, в составе которого стал чемпионом России. В ноябре 2017 года Романа дисквалифицировали на два года за употребление кокаина. Ерёменко перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне провёл четыре матча в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.