Касерес в третий раз в карьере перейдёт в «Ювентус», Бенатиа покинет клуб

Уругвайский защитник «Лацио» Мартин Касерес в ближайшее время перейдёт в «Ювентус». Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, римский и туринский клубы в данный момент согласовывают последние детали трансфера. Касерес может прибыть в Турин уже сегодня. Ранее он уже дважды выступал за «Ювентус» в сезоне-2009/10, а также с 2012 по 2016 год.

В составе «Ювентуса» Касерес заменит марокканского защитника Мехди Бенатию, который перейдёт в «Аль-Духайль». Ранее сообщалось, что катарский клуб готов заплатить за него € 10 млн.

31-летний Касерес перешёл в «Лацио» прошлым летом из «Вероны». Сумма трансфера составила € 600 тыс. В нынешнем сезоне он провёл четыре матча в чемпионате Италии.