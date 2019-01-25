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«Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти

«Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти
Футбол / Прочие турниры

В матче товарищеского турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер» встретились «Ростов» и московский «Локомотив». Игра прошла в Дохе (Катар) на стадионе «Аспир-Центр» и завершилась победой «железнодорожников» в серии пенальти.

В основное время автором первого мяча стал хавбек московской команды Дмитрий Баринов, отличившийся в начале второго тайма после передачи защитника Михаила Лысова. Через девять минут нападающий команды из Ростова-на-Дону Видар Кьяртанссон сравнял счёт, голевой пас отдал полузащитник Дмитрий Скопинцев.

В серии пенальти игроки «Локомотива» реализовали четыре удара из пяти, а футболисты «Ростова» промахнулись дважды, совершив такое же количество попыток.

«Локомотив», набрав 5 очков, занимает второе место в таблице товарищеского турнира в Катаре, «Ростов» (0) — третье.

В следующем матче команда Валерия Карпина 28 января встретится с «Зенитом», а подопечные Юрия Сёмина через день сыграют с московским «Спартаком».

Фонбет Кубок Матч Премьер. 2-й тур
25 января 2019, пятница. 21:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1:1
3:4
Локомотив М
Москва
0:1 – Баринов – 47, 1:1 – Кьяртанссон – 56
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