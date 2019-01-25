Сёмин: хотим победить «Спартак»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отметил гол полузащитника Дмитрия Баринова в матче 2-го тура «Фонбет Кубка Матч Премьер» с «Ростовом» (1:1).

«Конечно, красивый гол получился. Классно сложился Баринов. Меня радуют такие моменты. Это вообще был лучший момент второго тайма», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Сёмин поделился также ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура турнира со «Спартаком», который состоится 29 января. После двух туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице Кубка Матч Премьер, набрав шесть очков, «Локомотив» (5) занимает второе место.

«Что мы будем делать перед «Спартаком»? Тренироваться. Хотим ли выиграть? Хотим», — добавил специалист.