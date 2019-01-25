«Монако» объявил о назначении Жардима на пост главного тренера

«Монако» на официальном сайте объявил о назначении Леонарду Жардима на должность главного тренера команды. Ранее этот пост покинул Тьерри Анри.

Напомним, 44-летний Жардим тренировал «Монако» с 2014 года. Под его руководством клуб становился чемпионом Франции в сезоне-2016/17. 11 октября 2018 года португалец был отправлен в отставку после серии неудовлетворительных результатов. Его преемником стал Анри, но французу не удалось исправить положение.

После 21 тура «Монако», набрав 15 очков, находится в зоне вылета, занимая 19-е место в турнирной таблице французской Лиги 1.

Завтра, 26 января, «Монако» проведёт матч 22-го тура чемпионата Франции с «Дижоном». Встреча состоится в Дижоне на стадионе «Гастон Жерар» и начнётся в 22:00 мск.