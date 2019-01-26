Васильев: стечение обстоятельств не позволило Анри вывести «Монако» из кризиса

Генеральный директор «Монако» Вадим Васильев прокомментировал отставку Тьерри Анри с поста главного тренера команды. Вместо Анри наставником монегасков вновь стал Леонарду Жардим.

«Тьерри Анри – легенда футбола. Но неблагоприятное стечение обстоятельств и прежде всего многочисленные травмы игроков не позволили ему быстро и эффективно вывести команду из кризиса. Я хочу сказать огромное спасибо Тьерри Анри за то, что он принял этот вызов и попробовал возглавить команду его родного клуба в сложный период. Ему, вероятно, было бы необходимо больше времени на то, чтобы реализовать задуманное. А у нас, к сожалению, этого времени нет. Нам необходимо действовать немедленно. Поэтому мы приняли решение отправить Тьерри Анри в отставку», — приводит слова Васильева официальный сайт клуба.