Анри: надеюсь, мой преемник достигнет с «Монако» новых высот

Бывший главный тренер «Монако» Тьерри Анри на своей странице в «Твиттере» попрощался с клубом.

«С большим сожалением сообщаю, что покидаю «Монако». Несмотря на все трудности, с которыми мы столкнулись во время моего короткого путешествия, я могу сказать, что наслаждался временем в этом замечательном клубе.

Верю, что команда с новыми игроками лучше готова ко второй половине сезона. Надеюсь, ей удастся сделать победный рывок и реализовать свой потенциал.

Хочу поблагодарить Вадима Васильева и Майкла Эменало, предоставивших мне возможность поработать в клубе моего детства, а также фанатов, которые тепло меня поддерживали.

Надеюсь, мой преемник достигнет с «Монако» новых высот. Желаю команде удачи в будущем начиная с предстоящего матча с «Дижоном», а затем хочу, чтобы она добилась успеха в Кубке Франции и вернулась в Европу!» — написал Анри.