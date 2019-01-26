«Герта» и «Шальке-04» сыграли вничью в результативном матче Бундеслиги

В матче 19-го тура чемпионата Германии «Герта» и «Шальке-04» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион». Обслуживал матч арбитр Феликс Брих.

Счёт на 17-й минуте открыл Евгений Коноплянка, которому ассистировал Бенжамен Стамбули. В конце первого тайма положение уравнял Марко Груич с паса Ондрея Дуды. На 44-й минуте гостей вновь вывел вперёд Марко Ут. Голевую передачу ему отдал Бастиан Очипка. Однако на четвёртой компенсированной минуте первого тайма счёт сравнял Ведад Ибишевич с передачи Дейви Зельке.

После матча «Герта», набрав 28 очков, осталась на седьмом месте в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «Шальке» (22) по-прежнему занимает 12-е место.