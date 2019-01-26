Вагнер Лав вернулся в «Коринтианс»

Бразильский нападающий «Бешикташа» Вагнер Лав перешёл в «Коринтианс». Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.

Футболист достался бразильскому клубу бесплатно. Контракт форварда с «Коринтиансом» рассчитан до конца сезона-2020.

Ранее Вагнер Лав уже играл за «Коринтианс» в 2015 году. Также форвард известен по многолетним выступлениям в составе ЦСКА.

34-летний Вагнер Лав перешёл в «Бешикташ» в январе 2018 года из «Аланьяспора». Сумма трансфера составила € 3 млн. Всего за стамбульский клуб он провёл 29 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 11 забитых мячей. Также в своей карьере он выступал за «Палмейрас», «Фламенго», «Шаньдун Лунэн» и «Монако». За сборную Бразилии сыграл 20 матчей и забил четыре гола.