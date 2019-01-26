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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
Футбол / Англия

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Арсенал» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «Манчестер Юнайтед» отличились нападающие Алексис Санчес и Антони Марсьяль, а также полузащитник Джесси Лингард. Форвард «красных дьяволов» Ромелу Лукаку отдал две результативные передачи. Автором единственного гола «канониров» стал форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, который забил после паса партнёра по атаке Александра Ляказетта.

«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, «Арсенал» покинул турнир.

Напомним, в 1/32 финала манкунианцы на своём поле обыграли «Рединг» со счётом 2:0, а лондонская команда в гостях разгромила «Блэкпул» (3:0).

Кубок Англии. 1/16 финала
25 января 2019, пятница. 22:55 МСК
Арсенал Л
Лондон
1:3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 – Санчес – 31, 0:2 – Лингард – 33, 1:2 – Обамеянг – 43, 1:3 – Марсьяль – 82
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