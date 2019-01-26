Голы Глушакова, Мелкадзе и Адриано в видеообзоре матча «Зенит» — «Спартак»

В матче 2-го тура товарищеского турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер» московский «Спартак» разгромил санкт-петербургский «Зенит» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Дохе (Катар) на стадионе «Аспир-Центр». Обслуживал матч Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

Счёт был открыт на 28-й минуте, отличился Георгий Мелкадзе. Ещё через минуту преимущество москвичей удвоил Денис Глушаков. В конце матча счёт довёл до разгромного Луис Адриано.

Благодаря победе «Спартак», набрав 6 очков, возглавляет таблицу товарищеского турнира в Катаре, «Зенит» (0) занимает последнее, четвёртое место.



В следующем матче команда из Санкт-Петербурга 28 января сыграет с «Ростовом», а красно-белые через день встретятся с московским «Локомотивом».

Видеообзор матча можно посмотреть на канале Фонбет Кубок Матч Премьер в Rutube.