Эффектный гол Баринова и сейвы Коченкова — в видеообзоре матча «Ростов» — «Локо»

В матче товарищеского турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер» встретились «Ростов» и московский «Локомотив». Игра прошла в Дохе (Катар) на стадионе «Аспир-Центр» и завершилась победой «железнодорожников» в серии пенальти.
Счёт в матче открыл стал хавбек московской команды Дмитрий Баринов, отличившийся в начале второго тайма после передачи защитника Михаила Лысова. Через девять минут форвард «Ростова Видар Кьяртанссон восстановил равновесие в счёте, голевой пас отдал полузащитник Дмитрий Скопинцев.
В серии пенальти игроки «Локомотива» реализовали четыре удара из пяти, в то время как футболисты «Ростова» промахнулись дважды, совершив такое же количество попыток.
Благодаря этой победе «Локомотив» (5 очков) занимает второе место в таблице товарищеского турнира в Катаре, «Ростов» (0) — третье.
В следующем матче команда Валерия Карпина 28 января встретится с «Зенитом», а подопечные Юрия Сёмина через день сыграют с московским «Спартаком».
Видеообзор матча можно посмотреть на канале Фонбет Кубок Матч Премьер в Rutube.