Шкриньяр подтвердил, что в ближайшее время подпишет новый контракт с «Интером»

Защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр подтвердил, что в ближайшие дни подпишет новый контракт с клубом.

«Мы действительно близки к новой сделке. Все знают, что я не хочу уходить. Мне очень хочется выиграть трофей с «Интером», — приводит слова Шкриньяра Football Italia.

Ранее стало известно, что 23-летний словацкий футболист поставит подпись под соглашением, которое будет рассчитано до 2023 года. Срок действия нынешнего контракта игрока рассчитан до 30 июня 2022 года. Зарплата защитника увеличится до € 3 млн за сезон.

В нынешнем сезоне Шкриньяр принял участие в 18 матчах итальянской Серии А. «Интер» после 20 туров располагается на третьей строчке в турнирной таблице первенства с 40 очками в активе.