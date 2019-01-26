Азар: будем рады Анри в сборной Бельгии

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар заявил, что в национальной сборной будут рады возвращению в тренерский штаб уволенного из «Монако» Тьерри Анри.



«Не сомневаюсь, что в будущем Анри станет выдающимся тренером. Мы будем рады приветствовать его в нашей национальной команде. Если он хочет вернуться, то знает, как нас найти», — цитирует хавбека 90min.

24 января «Монако» отстранил Анри от исполнения обязанностей главного тренера до вынесения окончательного решения по его будущему. Вскоре было официально подтверждено, что он уволен. Тьерри возглавил клуб 13 октября. Под его руководством команда одержала всего две победы в 12 матчах чемпионата Франции, заняла последнее место в группе Лиги чемпионов, а также вылетела из Кубка Франции.

Ранее со сборной Бельгии Анри стал обладателем бронзовых медалей на чемпионате мира — 2018.