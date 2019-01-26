Сульшер: контратаки – классический «Манчестер Юнайтед»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в 1/16 финала Кубка Англии.

«Это был один из самых сложных матчей. Мы выглядели как настоящая команда — усердно работали в защите и контратаковали. Нам пришлось отойти глубже. В итоге счёт кажется комфортным, но так было не на протяжении всех 90 минут. Нам нужно немножко передохнуть, потому что нас ждут топ-встречи, но у нас есть свежесть.

Контратаки – это классический «Манчестер Юнайтед». Уэйн Руни, Криштиану Роналду, Пак Чжи Сун – мы много забили «Арсеналу» в гостях за те годы.

Мы сделали большой шаг вперёд и показали значительный прогресс по сравнению с матчем против «Тоттенхэма». Сейчас будет легко перевозбудиться и говорить о будущем, но нам нужно продолжать работать и думать о ближайшем матче», — цитирует Сульшера BBC.