Жардим: наша история с «Монако» начинается заново раньше, чем я думал

Португальский специалист Леонарду Жардим прокомментировал возвращение на пост главного тренера «Монако».



«Наша история с „Монако“ начинается заново раньше, чем я думал. Рассчитываю на поддержку болельщиков на стадионе. Вместе мы сможем вернуть „Монако“ к прежним высоким результатам», — написал Жардим на странице в «Твиттере».



Напомним, 44-летний Жардим тренировал «Монако» с 2014 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Франции в сезоне-2016/17. 11 октября 2018 года португалец был отправлен в отставку после серии неудовлетворительных результатов. Его преемником стал Тьерри Анри. Однако французу не удалось исправить положение.



Сегодня, 26 января, «Монако» проведёт матч 22-го тура чемпионата Франции с «Дижоном». Встреча состоится в Дижоне на стадионе «Гастон Жерар» и начнётся в 22:00 мск.

«Монако» объявил о назначении Жардима на пост главного тренера