Отец Неймара: сына должны защищать арбитры

Отец бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара отметил, что арбитры должны больше защищать игрока во время матчей. Напомним, Неймар получил очередное повреждение в матче 1/16 финала Кубка Франции со «Страсбургом» (2:0).



«Сейчас мы приходим к выводу, что сыну повезло, ведь он мог быть в инвалидной коляске. Если сын падает, это принимают за симуляцию. Если он защищается, это тоже симуляция. В 2014 году, когда Неймара сильно травмировали, не было никаких оправданий тому ужасному поступку. Его должны защищать арбитры. На поле у игрока нет другой защиты, кроме судей. Нельзя сбежать от постоянных фолов. Вступиться должны судьи», — написал отец Неймара на странице в «Инстаграме».



Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила € 222 млн. В этом сезоне игрок принял участие в 13 матчах французского национального чемпионата, забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач.

Травма Неймара оказалась несерьёзной