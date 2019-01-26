ЦСКА интересуется 19-летним нападающим «Гремио» Да Силвой

Нападающий «Гремио» Рондинелли Да Силва входит в сферу интересов трёх европейских клубов, сообщает Globo Esporte.

По информации издания, в услугах 19-летнего бразильского футболиста заинтересованы московский ЦСКА, донецкий «Шахтёр» и немецкий «Вольфсбург». Представители этих клубов уже выходили на связь с «Гремио» по поводу возможного трансфера игрока, однако официальных предложений сделано не было. Отмечается, что фаворитом в борьбе за форварда является украинский клуб, готовый выложить за трансфер € 3,5 млн.

Да Силва пока не успел дебютировать на профессиональном уровне. Его контракт с «Гремио» рассчитан до конца 2019 года. В настоящий момент бразильский клуб работает над тем, чтобы продлить соглашение с Рондинелли.