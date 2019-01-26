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Зуев: среди новичков «Ростова» отмечу Р. Ерёменко, его высокий класс очевиден

Зуев: среди новичков «Ростова» отмечу Р. Ерёменко, его высокий класс очевиден
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев подвёл промежуточные итоги второго сбора, а также выразил мнение, что хавбек Роман Ерёменко, перешедший в клуб зимой, — хорошее усиление команды.

«Самочувствие после двух тренировочных матчей хорошее, сбор проходит в штатном режиме. Выполняем, что было запланировано. Команда с каждой игрой набирает форму. Наши спарринг-партнёры — серьёзные соперники? Лучше играть с сильными оппонентами, так как это гораздо интереснее. К тому же условия приближены к реалиям РПЛ.

Новички вливаются в коллектив. Эти футболисты — очень хорошее усиление нашей команды. Отмечу Ерёменко, ведь высокий класс игрока очевиден. Недавно присоединился и Попов, который, безусловно, усилит наш состав. Это окно лишний раз показывает, как руководство клуба умеет работать на трансферном рынке», — цитирует Зуева официальный сайт «Ростова».

Р. Ерёменко дебютировал за «Ростов»
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