«Севилья» — «Леванте»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 15:00

Сегодня, 26 января, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится матч 21-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Леванте». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хавьером Альберола Рохасом. Ассистентами главного судьи выступят Иван Эрнандес Рамос и Маркос Сердан. Резервным рефери на матч назначен Херонимо Монтес Гарсия Навас.



После 20 туров «Севилья» набрала 33 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» (26) — на 10-м месте в таблице Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», в активе команды 46 очков.



Прямая видеотрансляция матча «Севилья» — «Леванте» на «Чемпионате»