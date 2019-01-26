Аршавин впервые сыграет за сборную России на Кубке Легенд

Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин выступит в составе национальной команды на международном турнире Кубок Легенд имени Константина Ерёменко. 37-летний футболист выступит на этом турнире впервые.

«Очень рады, что наш турнир получил ещё одну звезду. Не сомневаемся, что Аршавин сделает сборную России ещё мощнее и ярче», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте турнира.

Напомним, в 2018 году победителем Кубка Легенд стала сборная России. В финале российская команда разгромила сборную Португалии со счётом 8:4 и завоевала 10-й титул.

Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Шесть команд поделены на две группы, после группового этапа проводятся матчи за пятое место, за третье и финал. Встречи проводятся в формате «5 полевых плюс вратарь», в два тайма по 20 минут.