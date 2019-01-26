Гвардиола: «МС» должен быстрее и умнее действовать на трансферном рынке

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что английскому клубу следует оперативнее действовать на трансферном рынке. Напомним, накануне хавбек «Аякса» Френки де Йонг, к которому «Манчестер Сити» проявлял интерес, заключил соглашение с «Барселоной».



«Мы должны действовать быстрее, умнее и не нервничать. Наши конкуренты пока проворнее и умнее, они успешнее заключают контракты с новыми игроками. Есть множество влиятельных клубов, и иногда мы не можем с ними конкурировать. Трудно купить лучших футболистов, особенно по хорошей цене. Это практически невозможно. Возможно, нам стоит больше доверять молодым игрокам», — приводит слова Гвардиолы A Bola.



Напомним, «Аякс» и «Барселона» договорились о трансфере 21-летнего голландского футболиста, который официально станет игроком «Барселоны» 1 июля.

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