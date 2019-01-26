Источник: Годин прошёл медосмотр в «Интере»

Защитник и капитан мадридского «Атлетико» Диего Годин прошёл медицинский осмотр в миланском «Интере», сообщает Sky Sport Italia.



По информации источника, 32-летний уругваец уже начал процесс перехода в итальянский клуб. Нынешний контракт Година с мадридским клубом истекает летом 2019 года. Ранее болельщики «Атлетико» провели акцию, призывая Година остаться в клубе. Ожидается, что уругвайский защитник подпишет соглашение с «Интером» на 2 года.



Годин перешёл в «Атлетико» летом 2010 года из «Вильярреала». Сумма трансфера составила € 8 млн. В нынешнем сезоне провёл 16 матчей в чемпионате Испании и забил два мяча. После 20 туров «Атлетико» набрал 41 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры.

Маротта: «Интер» интересуется многими чемпионами, Годин — один из них