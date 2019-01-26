Гуллит: очень рискованно публично критиковать своих игроков, как Сарри

Бывший футболист и главный тренер «Челси» Руд Гуллит выразил мнение, что нынешнему наставнику лондонской команды Маурицио Сарри не стоило публично критиковать игроков команды.

«Очень рискованно публично критиковать своих игроков, как сделал Сарри на этой неделе. Даже в случае если знаешь, что прав. Иногда тренеру хочется открыто сказать, что он думает, будь то плохое или хорошее. В таких случаях наставники надеются, что игроки отреагируют правильным образом. Однако если футболисты неправильно поймут открытость тренера, у него появится ещё больше проблем.

А чего тренеру особенно не хотелось бы, так это чтобы подобная ситуация освещалась в прессе, как в случае с «Челси». От этого выиграют только газеты», — написал Гуллит в своей колонке на BBC.

Ранее Сарри заявил, что в данный момент Азар, скорее, индивидуалист, а не лидер команды. Эден ответил на это следующим образом: «Мне безразлична критика со стороны Сарри, я просто играю в свой футбол. Неважно, что сказал тренер. Просто концентрируюсь на своём футболе и хочу делать всё для команды».