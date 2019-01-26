«Кардифф» заморозил выплаты «Нанту» до выяснения обстоятельств исчезновения Салы

«Кардифф Сити» заморозил выплаты «Нанту» за трансфер нападающего Эмилиано Салы, сообщает The Telegraph.



По информации источника, валлийский клуб намерен дождаться результатов расследования дела об исчезновении 28-летнего футболиста, чей самолёт пропал с радаров 21 января. Напомним, Сала не провёл ни одного матча за «Кардифф». Валлийский клуб намерен задержать выплаты «Нанту» до выяснения всех обстоятельств исчезновения футболиста.



Напомним, в это трансферное окно Сала перешёл в «Кардифф» из «Нанта». Вечером 21 января нападающий попрощался с бывшими партнёрами по французской команде и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Во время полёта Сала сумел отправить сообщение, в котором сказал, что самолёт вот-вот развалится. 24 января полиция приняла решение прекратить поисковую операцию.

Тренер «Нанта»: это позор — прекращать поиски Салы просто так