Мелкадзе: пробиться в состав «Спартака» при Зе Луише и Адриано более чем реально

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе, который этой зимой с командой готовится к возобновлению сезона на сборах, выразил мнение, что может зарекомендовать себя в качестве игрока основного состава, несмотря на конкуренцию с Зе Луишем и Луисом Адриано.

«Реально ли пробиться в состав «Спартака» при Луисе Адриано и Зе Луише? Конечно. Более чем. В футболе никто не застрахован от травм или дисквалификаций. А ты можешь выйти вместо партнёра в такой момент и забить. Так и начнёшь пробиваться.

Если была бы возможность взять по одному качеству у них, то выбрал бы игру головой у Зе Луиша, а у Адриано — завершение и реализацию. Считаю, реализация у бразильца высокая. Он даже с 30 метров бьёт только щекой! И получается сильнее, чем у некоторых — с подъёма. Видно, что это потрясающий уровень. Что касается Зе Луиша, это правда, я и сам немало забивал головой, но прыгать, как он, пока не умею», — сказал Мелкадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.