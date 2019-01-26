Погба: сейчас «Манчестер Юнайтед» играет свободно, с улыбкой

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка Англии с лондонским «Арсеналом» (3:1).



«Получаем удовольствие от забивания голов, нам нравится защищаться вместе. Можете заметить, что сейчас мы играем свободно, с улыбкой на лице. Выходим на поле и играем друг за друга, поэтому положительные результаты достаются легче. Мы должны продолжать работать в том же духе. Посмотрим, каким будет результат. Сейчас всё отлично, всегда приятно выигрывать, поэтому мы и любим эту игру. Дальше матчи будут всё труднее и труднее, мы сфокусированы на дальнейшей работе», — приводит слова Погба The Guardian.



Напомним, по итогам матча «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, «Арсенал» покинул турнир. В 1/32 финала манкунианцы на своём поле обыграли «Рединг» со счётом 2:0, а лондонская команда в гостях разгромила «Блэкпул» (3:0).