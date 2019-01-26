Ещенко: «Спартак» мог забить «Зениту» ещё больше

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился впечатлениями от матча товарищеского турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер» с «Зенитом» (3:0)



«В первом матче ребятам было тяжеловато, но мы создали хорошие моменты, комбинации. А матч с «Зенитом» уже показал, что мы на правильном пути. И физически уже чувствуем себя хорошо. Но ещё надо заниматься. Плюс сыграли с принципиальным соперником, забили хорошие голы, а могли и больше. В чемпионате России всё будет по-другому и у них, и у нас. Но после этого турнира тоже будет над чем подумать.



Турнир в Катаре — не просто тренировки. Любой турнир надо выигрывать. Тем более когда речь идёт о «Спартаке». Ребятам с детства, с академии прививают, что нужно всегда выходить и выигрывать. Поэтому результат, конечно, определяющий», — передаёт слова Ещенко корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Ещенко: уже в этом сезоне планирую сыграть