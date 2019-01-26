Игроки «Спартака» проведут ужин с Федуном вне отеля

Сегодня, 26 января, футболисты московского «Спартака» проведут ужин вне отеля с владельцем клуба — Леонидом Федуном. Защитник команды Андрей Ещенко выразил мнение, что совместный ужин позволит игрокам сплотиться, а также пообщаться с главой клуба.

«Это для того, чтобы мы ещё больше сплотились, пообщались с президентом. Чтобы он был в курсе событий, вместе с командой.

Что касается того, порадовался ли Федун после приезда крупной победе «Спартака» в товарищеском матче с «Зенитом», то спросите у него», — передаёт слова Ещенко корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

«Спартак» обыграл «Ростов» (2:1) и разгромил «Зенит» на товарищеском турнире в Катаре. 29 января красно-белым предстоит встретится с «Локомотивом».