«Интер» намерен заменить Перишича экс-хавбеком «Атлетико» Карраско

Миланский «Интер» готов расстаться с хорватским полузащитником Иваном Перишичем, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, итальянский клуб выставил хорватского футболиста на продажу и планирует выручить € 40 млн. В качестве замены «Интер» рассматривает кандидатуру хавбека китайского клуба «Далянь Ифан» Янника Феррейра Карраско. Ранее 25-летний бельгийский футболист изъявил желание покинуть китайский чемпионат и вернуться в Европу.



Ранее сообщалось, что в услугах Карраско заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Милан».



В нынешнем сезоне Перишич принял участие в 25 матчах за «Интер» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Карраско за 25 матчей в чемпионате Китая забил 7 голов и отдал 9 голевых передач.

«Арсенал» — фаворит в борьбе за экс-хавбека «Атлетико» Карраско