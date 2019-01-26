На продолжение поисков Салы менее чем за сутки было пожертвовано € 120 тыс.

Во Франции начался сбор средств для финансирования поисков аргентинского нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, который 21 января находился в самолёте вместе с пилотом Дэйвом Ибботсоном в момент, когда воздушное судно пропало с радаров.

Ранее полиция острова Гернси прекратила активные поиски пропавшего самолёта. В полиции сочли, что обнаружить живыми футболиста и пилота уже практически не представляется возможным. Однако появилась информация, что семья Салы намерена продолжить поисковую операцию самостоятельно и планирует нанять лодки и водолазов.

Как сообщает L’Equipe, родственники футболиста организовали сбор пожертвований. На специальный счёт менее чем за сутки было пожертвовано € 120 тыс.

Сала отправился из Франции в Уэльс на частном самолёте после того, как «Кардиффу» удалось договориться с «Нантом» о его трансфере. Примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров, после чего начались его поиски. Во время полёта Сала сумел отправить сообщение, в котором сказал, что самолёт вот-вот развалится.