Букмекеры резко повысили коэффициенты на матч «Милан» — «Наполи»

Сегодня в 21-м туре итальянской Серии А «Милан» на своём поле принимает «Наполи». Матч начнётся в 22:30 мск.



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После 20 туров «Наполи» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 47 очков. «Милан» (34) — на 4-м месте.



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